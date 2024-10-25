駐外員工人事費 認列有眉角

隨著全球化，國內公司可能長期派駐員工到海外子公司，財政部南區國稅局提醒，在列報派駐員工相關人事費用時，都必須證明員工從事工作與公司經營本業及附屬業務有關，且需具合理性、必要性才能核實認列。

南區國稅局表示，依《所得稅法》規定，經營本業及附屬業務以外損失，不可列為費用。也就是說，營利事業列報派駐海外人員相關人事費用，包括員工薪資、保險費、伙食費及差旅費等，應留意是否有收取相對服務報酬，才能證明支出的合理性，否則可能會被剔除補稅。

國稅局強調，長期派駐國外員工，除了從事的工作要與業務有關外，也要證明必要性與合理性。營利事業派員到海外關係企業提供服務，基於企業個體慣例，營利事業應向關係企業收取相對合理的服務報酬，才能證明支出的合理性。

國稅局舉例，甲公司申報2022年營所稅，列報長期派駐海外關係企業員工的薪資支出及差旅費共300餘萬元，雖然甲公司說明派駐海外員工是因應關係企業需求，派員指導及協助擴展產品通路，但甲公司卻未收取相對的服務報酬，因此將該筆支出剔除，調增甲公司其他收入。

國稅局提醒，稽徵機關目前已能有效運用資訊系統分析、掌握營利事業長期派駐海外員工情形，因此營利事業平時應蒐集完整外派人員工作內容及證明文件，在列報長期派駐海外人員人事費用時，也要注意必要性及合理性，以免遭稽徵機關調增所得而補稅。