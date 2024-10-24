超高齡社會將至 購買復康巴士免貨物稅延長5年

超高齡社會將至，行政院會今天討論通過貨物稅條例第12條修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年，自2025年1月1日至2029年12月31日為止；同時非電動公共汽車免徵貨物稅措施則將在年底退場。

現行復康巴士及載運輪椅使用者車輛等免徵貨物稅，但優惠期限年底截止，加以台灣將邁向超高齡社會，因此行政院會今天通過財政部提出的貨物稅條例第12條修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年。

財政部賦稅署副署長陳慧綺出席政院會後記者會時指出，截至去年底，已有公共汽車8643輛、復康巴士4032輛、載運輪椅使用者車輛8872輛受惠於免徵貨物稅措施，總計免徵稅額66億元。

陳慧綺表示，這次修法延長免徵措施，是為鼓勵民間單位捐贈及營運單位購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛，照顧身心障礙者、行動不便人士行的需求，預期能建構無障礙友善的乘車環境，促進身心障礙者及行動不便者自立生活，相信也有助達成2050淨零排放政策目標。

另外，陳慧綺說，為配合2050淨零排放路徑及策略，以及2030年客運車輛電動化計畫，財政部指出，非電動公共汽車免徵貨物稅措施年底將退場，不再延長。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。