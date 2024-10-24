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政院通過 復康巴士免徵貨物稅延長五年

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
復康巴士示意圖。圖／聯合報系資料照
復康巴士示意圖。圖／聯合報系資料照

行政院24日於院會討論通過貨物稅條例第12條修正草案，修正重點為延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間五年，自2025年1月1日至2029年12月31日，將會同衛生福利部及交通部積極與立法院朝野各黨團溝通，期盼能在今年底前完成修法。

財政部指出，我國將邁向超高齡社會，為鼓勵民間單位捐贈及營運單位購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛，照顧身心障礙者、行動不便人士行的需求，參據衛生福利部及交通部意見，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年；至購買低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車等非電動公共汽車免徵貨物稅措施，考量交通部刻正推動2030年客運車輛電動化計畫，基於政策目標之一致性，不再延長實施期間；另電動公共汽車則依現行貨物稅條例第12條之3規定免徵貨物稅，無須特別規定。

根據財政部簡報中指出，自實施免徵貨物稅車輛以來，截至2023年底，公共汽車共8,643輛免徵稅額46億元、復康巴士4,032輛免徵稅額4億元、載運輪椅使用者車輛8,872輛免徵稅額16億元。

交通部 財政部 貨物稅

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