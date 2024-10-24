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綜所稅第二批退稅 金額16億

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部昨（23）日公布今年5月申報去年度綜所稅第二批退稅金額，全國退稅件數9.4萬餘件，總金額達16億元，財政部統計，前兩期退稅件數較去年增加4.5萬件、退稅金額減少4.6億元，預計在10月31日撥入納稅人申報時指定的金融機構存款帳戶。

綜所稅共分為三批退稅，退稅時間點分別在7月31日、10月31日、隔年1月20日，遇假日提前。

根據財政部最新統計，綜所稅第二批退稅件數達9萬件，總金額一共16億元，加上第一批數據後，前兩批退稅件數較去年同期增加4.5萬件、退稅金額減少4.6億元；補稅案件方面，一共1,666件，總金額約4億元。

財政部提醒，民眾可多利用直撥退稅，只要在申報時於「存款帳戶退稅」欄位或在國稅局寄發「使用直接劃撥退稅同意書」時，詳填納稅人、配偶或申報受扶養親屬在各金融機構存款帳戶，退稅款就可自動撥入指定帳戶，可免除退稅憑單被冒領、遺失或因遷址無法收取的困擾，以及節省前往銀行辦理提兌的時間。

財政部也強調，辦理退稅方式，僅以納稅人申報時所填寫存款帳戶辦理轉帳劃撥退稅、開立退稅憑單或退稅支票方式通知納稅義務人領取退稅款，不會以電話通知納稅義務人前往自動櫃員機提領退稅款。

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