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賣連續繼承房地 有望享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
依房地合一所得稅制計算適用稅率及自住房地優惠的持有期間時，能把連續「各次」持有期間合併計算，更有機會享受較低稅率或自住優惠。 圖／聯合報系資料照片
依房地合一所得稅制計算適用稅率及自住房地優惠的持有期間時，能把連續「各次」持有期間合併計算，更有機會享受較低稅率或自住優惠。 圖／聯合報系資料照片

財政部南區國稅局表示，個人交易2016年1月1日後因連續繼承或受遺贈取得房地，依房地合一所得稅制計算適用稅率及自住房地優惠的持有期間時，能把連續「各次」持有期間合併計算，更有機會享受較低稅率或自住優惠。

民眾出售連續繼承取得的不動產時，原本只能用最近一次取得房地日期計算，不過財政部去年發布解釋令，繼承人取得時間點「非人為」所能控制，可能有照顧遺屬或繳納遺產稅等需求，因此放寬持有時間認定，可將連續各次繼承的持有期間合併計算，以降低納稅人稅負壓力。

由於不動產持有期間，會牽涉到房地合一稅適用稅率，持有期間愈長、稅率愈低，將連續繼承持有期間合併計算，有助納稅人適用更低稅率；另外，房地合一自住優惠也設有「須持有並居住滿六年、交易前六年無出租營業使用」等要件，合併持有期間，也讓納稅人更有機會適用自住優惠。

國稅局舉例，甲君母親1996年購入A房地，甲母2018年過世後，由甲父繼承A房地，但甲父也在2022年3月過世，由甲君繼承A房地，並於2024年2月出售，在計算甲君房地合一所得稅持有期間時，可併計父母持有期間，經計算持有期間合計已超過十年，可適用稅率15％。

國稅局表示，對民眾來說，接收取得遺贈房地，取得時間點並非人為所能控制，考量繼承人有照顧遺屬或繳納遺產稅等需求，因此財政部放寬計算持有期間方式。

國稅局提醒，個人出售因繼承或受遺贈取得房地，適用房地合一所得稅規定者，不論獲利或虧損，都應在房地完成所有權移轉登記日次日起30日內自行填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，向戶籍地所屬稽徵機關辦理申報。

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