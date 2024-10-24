公司賣房所得 三方式認定

財政部南區國稅局提醒，公司若想出售不動產，所得歸屬年度認定主要分三種，首先，原則上應以所有權移轉登記日（即過戶）為準，第二，若所有權未移轉登記就交付，則以「實際交付日期」為準，第三，若前述兩者都無從考察，則以買賣契約書或查得資料認定。

若誤解所得年度歸屬，恐會導致企業應申報、卻未申報當年度不動產交易所得，形成漏稅，遭到國稅局補稅。

近期房地產交易市場變化快速，不少營利事業想趁此時機進行不動產去化交易，藉以降低房地產價格波動所帶來的獲利風險。

公司出售不動產所得歸屬年度認定

南區國稅局表示，不動產交易所牽涉到的日期包括所有權移轉登記日、價金收付日及發票開立日等不同日期，上述提及的日期可能不在同一年度內發生，營利事業出售不動產時，要留意所得歸屬年度認定。

國稅局指出，依營利事業所得稅查核準則規定，營利事業出售不動產，所得歸屬年度的認定，原則上應以「所有權移轉登記日」為準；但所有權未移轉登記給買受人以前，已實際交付者，應以「實際交付日期」為準；兩者皆不可考時，稽徵機關則以買賣契約書或查得資料認定，絕非以收款日或發票開立日為所得歸屬年度。

國稅局表示，年度認列時常發生錯誤，舉例來說，甲公司2022年營所稅結算申報，列報出售八筆房地交易所得計2,000萬元，經查卻發現甲公司2022年共完成所有權移轉登記的房地資料共計14筆，漏列掉六筆資料。

國稅局指出，原來漏列的六筆房地交易所得1,500萬元，是被甲公司拿來列入2023年收取尾款及開立發票日的年度所得，也就代表，甲公司2022年短漏報課稅所得1,500萬元，最終除應補稅300萬元外，並依《所得稅法》規定開罰。

國稅局提醒，營利事業出售不動產，應特別留意以「所有權移轉登記日」為交易所得歸屬年度，列報相關損益，以免因漏報課稅所得遭補稅處罰，甚至影響盈虧互抵的租稅優惠權益。