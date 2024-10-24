快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

公司賣房所得 三方式認定

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部南區國稅局提醒，公司若想出售不動產，所得歸屬年度認定主要分三種。房市示意圖。 聯合報系資料庫
財政部南區國稅局提醒，公司若想出售不動產，所得歸屬年度認定主要分三種。房市示意圖。 聯合報系資料庫

財政部南區國稅局提醒，公司若想出售不動產，所得歸屬年度認定主要分三種，首先，原則上應以所有權移轉登記日（即過戶）為準，第二，若所有權未移轉登記就交付，則以「實際交付日期」為準，第三，若前述兩者都無從考察，則以買賣契約書或查得資料認定。

若誤解所得年度歸屬，恐會導致企業應申報、卻未申報當年度不動產交易所得，形成漏稅，遭到國稅局補稅。

近期房地產交易市場變化快速，不少營利事業想趁此時機進行不動產去化交易，藉以降低房地產價格波動所帶來的獲利風險。

公司出售不動產所得歸屬年度認定
公司出售不動產所得歸屬年度認定

南區國稅局表示，不動產交易所牽涉到的日期包括所有權移轉登記日、價金收付日及發票開立日等不同日期，上述提及的日期可能不在同一年度內發生，營利事業出售不動產時，要留意所得歸屬年度認定。

國稅局指出，依營利事業所得稅查核準則規定，營利事業出售不動產，所得歸屬年度的認定，原則上應以「所有權移轉登記日」為準；但所有權未移轉登記給買受人以前，已實際交付者，應以「實際交付日期」為準；兩者皆不可考時，稽徵機關則以買賣契約書或查得資料認定，絕非以收款日或發票開立日為所得歸屬年度。

國稅局表示，年度認列時常發生錯誤，舉例來說，甲公司2022年營所稅結算申報，列報出售八筆房地交易所得計2,000萬元，經查卻發現甲公司2022年共完成所有權移轉登記的房地資料共計14筆，漏列掉六筆資料。

國稅局指出，原來漏列的六筆房地交易所得1,500萬元，是被甲公司拿來列入2023年收取尾款及開立發票日的年度所得，也就代表，甲公司2022年短漏報課稅所得1,500萬元，最終除應補稅300萬元外，並依《所得稅法》規定開罰。

國稅局提醒，營利事業出售不動產，應特別留意以「所有權移轉登記日」為交易所得歸屬年度，列報相關損益，以免因漏報課稅所得遭補稅處罰，甚至影響盈虧互抵的租稅優惠權益。

延伸閱讀

2024新北歡樂耶誕城日期確定！ 11／15正式開城 連續48天魔法主題點亮新北必朝聖

高捷黃線預定2028年通車 統包商公告完工日期竟晚5年

台中單親3寶媽申請低收不成台北就可以 議員籲上修貧窮線

基本面具優勢 長照 REITs 後續表現可期

相關新聞

因應超高齡社會 政院拍板復康巴士免徵貨物稅延5年

我國即將邁入超高齡社會，行政院會今天拍板「貨物稅條例」部分條文修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅措...

政院通過 復康巴士免徵貨物稅延長五年

行政院24日於院會討論通過貨物稅條例第12條修正草案，修正重點為延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間五年，...

公司賣房所得 三方式認定

財政部南區國稅局提醒，公司若想出售不動產，所得歸屬年度認定主要分三種，首先，原則上應以所有權移轉登記日（即過戶）為準，第...

賣連續繼承房地 有望享優稅

財政部南區國稅局表示，個人交易2016年1月1日後因連續繼承或受遺贈取得房地，依房地合一所得稅制計算適用稅率及自住房地優...

綜所稅第二批退稅 金額16億

財政部昨（23）日公布今年5月申報去年度綜所稅第二批退稅金額，全國退稅件數9.4萬餘件，總金額達16億元，財政部統計，前...

復康巴士免稅 將延長五年

行政院會今（24）日將通過《貨物稅條例》第12條修正案，根據預告草案內容，針對購買身心障礙者復康巴士等車輛免徵貨物稅優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。