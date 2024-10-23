快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

財部：銷售貨物勞務營業稅起徵點調高25% 明年上路

中央社／ 台北23日電

財政部今天預告修正「小規模營業人營業稅起徵點」草案，新制將自明年元旦生效。製造業、一般飲食業等的起徵點，由每月銷售額新台幣8萬元，調升至10萬元，同時，裝潢業、旅宿業等業的起徵點，由每月銷售額4萬元，調升至5萬元，幅度均為25%。

現行規定，小規模營業人若每月貨物銷售額8萬元以下、銷售勞務4萬元以下者，無須課徵營業稅。近年隨經濟蓬勃發展，物價、營業人銷售額均有所成長，但營業稅起徵點已17年未調整，朝野立委多次反映起徵點有偏低情形，財政部允諾研議調高的可行性，以確保租稅公平合理。

財政部參考消費者物價指數（CPI）上漲情形，研擬調整營業稅起徵點，並於今天預告修正「小規模營業人營業稅起徵點」草案。

根據草案，買賣業、製造業、手工業、新聞業、出版業、農林業、畜牧業、水產業、礦冶業、包作業、印刷業、公用事業、娛樂業、運輸業、照相業及一般飲食業等業別，起徵點將由每月銷售額8萬元，調高為10萬元。

同時，裝潢業、廣告業、修理業、加工業、旅宿業、理髮業、沐浴業、勞務承攬業、倉庫業、租賃業、代辦業、行紀業、技術與設計業及公證業等業別，起徵點由每月銷售額4萬元，調升為5萬元。

財政部表示，此案對小規模營業人是屬有利影響，且在小規模營業人負擔合理稅負前提下，減輕徵納雙方成本，預告期間定為30天，至11月22日止；新制將於114年1月1日生效。

消費者物價指數 營業稅 財政部

延伸閱讀

桃議員不滿統籌分配款長期殿後 財政局：已促中央修法

修法增國定假日 民進黨團籲不要只是討好民粹

IMF經濟學家與美財長葉倫 指大陸刺激措施不足

台版CBAM明年啟動 鋼鐵、水泥先行

相關新聞

因應超高齡社會 政院拍板復康巴士免徵貨物稅延5年

我國即將邁入超高齡社會，行政院會今天拍板「貨物稅條例」部分條文修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅措...

政院通過 復康巴士免徵貨物稅延長五年

行政院24日於院會討論通過貨物稅條例第12條修正草案，修正重點為延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間五年，...

公司賣房所得 三方式認定

財政部南區國稅局提醒，公司若想出售不動產，所得歸屬年度認定主要分三種，首先，原則上應以所有權移轉登記日（即過戶）為準，第...

賣連續繼承房地 有望享優稅

財政部南區國稅局表示，個人交易2016年1月1日後因連續繼承或受遺贈取得房地，依房地合一所得稅制計算適用稅率及自住房地優...

綜所稅第二批退稅 金額16億

財政部昨（23）日公布今年5月申報去年度綜所稅第二批退稅金額，全國退稅件數9.4萬餘件，總金額達16億元，財政部統計，前...

復康巴士免稅 將延長五年

行政院會今（24）日將通過《貨物稅條例》第12條修正案，根據預告草案內容，針對購買身心障礙者復康巴士等車輛免徵貨物稅優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。