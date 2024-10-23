財部：銷售貨物勞務營業稅起徵點調高25% 明年上路

財政部今天預告修正「小規模營業人營業稅起徵點」草案，新制將自明年元旦生效。製造業、一般飲食業等的起徵點，由每月銷售額新台幣8萬元，調升至10萬元，同時，裝潢業、旅宿業等業的起徵點，由每月銷售額4萬元，調升至5萬元，幅度均為25%。

現行規定，小規模營業人若每月貨物銷售額8萬元以下、銷售勞務4萬元以下者，無須課徵營業稅。近年隨經濟蓬勃發展，物價、營業人銷售額均有所成長，但營業稅起徵點已17年未調整，朝野立委多次反映起徵點有偏低情形，財政部允諾研議調高的可行性，以確保租稅公平合理。

財政部參考消費者物價指數（CPI）上漲情形，研擬調整營業稅起徵點，並於今天預告修正「小規模營業人營業稅起徵點」草案。

根據草案，買賣業、製造業、手工業、新聞業、出版業、農林業、畜牧業、水產業、礦冶業、包作業、印刷業、公用事業、娛樂業、運輸業、照相業及一般飲食業等業別，起徵點將由每月銷售額8萬元，調高為10萬元。

同時，裝潢業、廣告業、修理業、加工業、旅宿業、理髮業、沐浴業、勞務承攬業、倉庫業、租賃業、代辦業、行紀業、技術與設計業及公證業等業別，起徵點由每月銷售額4萬元，調升為5萬元。

財政部表示，此案對小規模營業人是屬有利影響，且在小規模營業人負擔合理稅負前提下，減輕徵納雙方成本，預告期間定為30天，至11月22日止；新制將於114年1月1日生效。