今年個人房地合一稅估破680億元 民眾想省稅「3大申報雷區」別踩

據財政部最新統計顯示，今年前九月個人房地合一稅收501.5億元，年增率高達九成，全年推估個人房地合一稅有機會超過680億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因房價漲太多，售屋屋主在房地合一稅的稅負確實可觀，民眾難免都會想要省一點稅金，而國稅局特別列出三大類、14種最常見的錯誤申報案件，包含成本費用申報錯誤、應申報卻未報、取得日或交易日認定等，提醒報稅的民眾不要踩雷。

常見申報錯誤分三大類，包括第一「應申報卻未申報」，如交換房地未申報，第二「成本費用申報錯誤或不實」，第三「取得日或交易日認定錯誤」等。

其中「成本費用申報錯誤或不實」部分，包括未提出支出證明（如發票、收據或收費細項等）、交易繼承（受贈）取得房地，誤以被繼承人（贈與人）之購入價格為取得成本、申報取得成本未扣除折讓金額、數人出售共有房地，未按成交價額比例計算各別之成本或費用與無仲介事實或支付證明，虛列仲介費。

曾敬德表示，成本部分就是常見民眾誤踩的地雷區，國稅局抓這麼久也很有經驗，指出國人報稅的誤區包括未提出證明，包括發票、收據或收費細項與金流等，或者虛列費用等。