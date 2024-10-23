綜所稅第二批退稅達16億元 9.4萬人月底記得刷本子

財政部公布今年5月申報去年度綜所稅二批退稅金額，全國退稅件數達9.4萬餘件、總金額達16億693萬9288元，前兩期退稅件數較2023年增加4.5萬件、退稅金額減少4.6億元，預計在本月31日撥入納稅人申報時指定的金融機構存款帳戶。

綜所稅共分為三批退稅，退稅時間點分別在7月31日、10月31日、隔年1月20日，遇假日提前。

根據財政部最新統計，綜所稅第二批退稅件數達9萬4104件，總金額一共16億693萬9288元，加上第一批數據後，前兩批退稅件數較去年同期增加4.5萬件、退稅金額減少4.6億元；補稅案件方面，一共1,666件，總金額4億971萬4283元。

綜所稅分三批退稅，第一批退稅已於7月31日入帳，適用對象是網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的退稅案件，或在5月10日前向戶籍所在地國稅局遞送書面稅額試算、完成申報案件，已在7月收到退稅款。

此次第二批退稅則將在10月31日入帳，退稅對象是透過二維條碼、人工申報，以及5月11日後書面確認稅額試算，或是在5月10日前向非戶籍所在地遞送書面稅額試算完成申報的退稅案件。

最後一批退稅則預計在明年1月19日入帳，主要是逾期申報案件，包含稅額試算紙本逾期回復，以及原申報繳稅或不繳不退案件，經國稅局核定為退稅案件，都歸在第三批退稅，屆時可留意是否收到退稅款。