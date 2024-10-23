宣告死亡 半年內報遺產稅
當親人過世時，要在死亡日起六個月申報遺產稅，不過台北國稅局表示，若是親人失蹤，須透過法院宣告死亡，申報期限應自法院判決宣告死亡日起算六個月。
國稅局說明，被繼承人死亡遺有財產者，納稅人應在被繼承人死亡日起六個月內，向被繼承人戶籍所在地稽徵機關辦理遺產稅申報。
不過，若須經法院判決死亡宣告的被繼承人，在判決前，納稅人無從申報，因此依據相關施行細則規定，被繼承人為受死亡宣告者，遺產稅申報期限，則是從判決宣告日起算六個月內。
國稅局舉例，老陳失蹤十餘年，繼承人小陳向法院提出死亡宣告聲請，並在今年6月3日經法院判決宣告，老陳在2016年5月10日死亡，小陳應在今年12月2日前，向戶籍所在地主管稽徵機關辦理遺產稅申報。
國稅局提醒，納稅人若有正當理由無法如期申報，國稅局建議，應在六個月申報期間屆滿前，以書面向稽徵機關申請延長三個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言