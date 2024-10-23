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宣告死亡 半年內報遺產稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

當親人過世時，要在死亡日起六個月申報遺產稅，不過台北國稅局表示，若是親人失蹤，須透過法院宣告死亡，申報期限應自法院判決宣告死亡日起算六個月。

國稅局說明，被繼承人死亡遺有財產者，納稅人應在被繼承人死亡日起六個月內，向被繼承人戶籍所在地稽徵機關辦理遺產稅申報。

不過，若須經法院判決死亡宣告的被繼承人，在判決前，納稅人無從申報，因此依據相關施行細則規定，被繼承人為受死亡宣告者，遺產稅申報期限，則是從判決宣告日起算六個月內。

國稅局舉例，老陳失蹤十餘年，繼承人小陳向法院提出死亡宣告聲請，並在今年6月3日經法院判決宣告，老陳在2016年5月10日死亡，小陳應在今年12月2日前，向戶籍所在地主管稽徵機關辦理遺產稅申報。

國稅局提醒，納稅人若有正當理由無法如期申報，國稅局建議，應在六個月申報期間屆滿前，以書面向稽徵機關申請延長三個月。

國稅局 失蹤 遺產稅

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