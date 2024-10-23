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遺贈取得房屋 免課契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

有民眾詢問，因年事已高、未婚無子女，且父母及兄弟姊妹皆已先行離世，若要預立遺囑將名下房屋遺贈給侄子，侄子是否需要申報契稅？桃園市地稅局解釋，房屋因買賣、承典、交換、贈與、分割或占有取得者，才需要報繳契稅，遺贈取得房屋不屬契稅課徵範圍。

桃園市地稅局說明，侄子取得叔叔遺贈的房屋，因遺贈非屬《契稅條例》第2條所指的不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權的課稅範圍，所以無需辦理契稅申報移轉及繳納契稅。不過，地稅局提醒，房屋部分雖免申報契稅，但如有欠繳房屋稅，繳清後才可辦理移轉登記。

地稅局還說，如有受遺贈或繼承土地，仍須由遺囑執行人或遺產管理人，會同受遺贈人共同向土地所在地地方稅稽徵機關申報土增稅，取得土增稅免稅證明書後，才能到地政機關辦理所有權移轉登記。

免稅 土增稅 遺產

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