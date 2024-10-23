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返還特留分遺產 免贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
遺產分配經常出現糾紛。 聯合報系資料照
遺產分配經常出現糾紛。 聯合報系資料照

遺產分配經常出現糾紛，實務上，國稅局常遇到，被繼承人生前透過預立遺囑，將財產留給單一子女，造成其他繼承人的法定特留分受到侵害，這時若請求將財產移轉返還，是否還要額外繳交贈與稅？高雄國稅局表示，該狀況非贈與稅課徵範圍。

財政部1978年8月8日就曾解釋，民法設置應繼分規定，是為解決繼承權發生糾紛時，用來確定繼承人應得的權益，如繼承人間自行協議分割遺產，則取得遺產多寡未予限制，就不會產生繼承人間相互贈與的問題。

國稅局指出，被繼承人生前預立遺囑，死後將財產全部遺贈給某一繼承人，導致其他繼承人法定特留分受侵害，依法請求由遺贈財產中扣減時，原取得全部遺產繼承人須返還財產給其他繼承人的部分，仍屬遺產分割範疇，並不屬於繼承人間相互贈與。

國稅局舉例，被繼承人老王有三名子女，配偶已過世多年，死亡時遺留4,500萬元財產，且在生前已預立遺囑，將全部財產都給長子一人，另外兩名女兒以特留分受侵害為由訴請扣減遺贈財產，經法院判決長子應將特留分部分返還其他繼承人。

國稅局指出，三名子女應繼分各三分之一，特留分則是應繼分的二分之一，也就是六分之一，兩名女兒請求自遺贈財產中扣減後，長子自遺贈財產中各交付4,500萬元的六分之一，也就是750萬元給兩位姊妹部分，均不課徵贈與稅。

國稅局表示，繼承人在繳清遺產稅後，持憑遺產稅繳清證明，辦理遺產繼承分割登記，不論繼承人間如何分割遺產，均不課徵贈與稅，但繼承後再無償移轉仍屬贈與，應依法課徵贈與稅。

國稅局 贈與稅 遺產稅

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