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員工宿舍租金抵稅 兩要件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
宿舍示意圖。 聯合報系資料照
宿舍示意圖。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局提醒，企業申報扣抵營業稅時要留意，營業人承租員工宿舍，如未限制供一定層級以上員工使用，且非屬酬勞員工性質，並為集中或統一管理員工目的者，支付的租金進項稅額就能扣抵銷項稅額。

高雄國稅局表示，營業人承租宿舍供員工住宿，多屬業務考量，例如供原居住外縣市、國外或調職之員工住宿或為集中管理外籍員工；此外承租宿舍供員工住宿，有助提升企業形象或透過集中管理以提高營運效率，間接提升生產量或銷售額。

員工宿舍租金扣抵營業稅規定
員工宿舍租金扣抵營業稅規定

因此，財政部2021年9月發布解釋，營業人承租供總、分支機構員工使用的員工宿舍，只要符合兩項條件，包括「未限制供一定層級以上員工使用且非屬酬勞員工性質」、「為集中或統一管理員工目的」，能認定為供本業或附屬業務使用，租金的進項稅額可扣抵銷項稅額。

不過，國稅局特別提醒，員工宿舍租金中，若有關水電、瓦斯費等支付的進項稅額，則屬於酬勞員工性質，不得扣抵銷項稅額。

國稅局舉例，甲公司承租房屋供員工住宿使用，且符合上述兩要件，每月租金1萬元，該期水電費2,000元，甲公司營業稅是以兩個月為一期申報，在計算稅額時，就是將1萬元租金乘上兩個月，再乘上5%營業稅率，得出可申報進項稅額1,000元。

然而該期水電費，2,000元乘上營業稅率5％，得出的100元，則不能拿來申報扣抵銷項稅額。

國稅局強調，只要具備酬勞員工性質，均不可扣抵銷項稅額，最常見的是過年過節送禮，公司行號特別購置禮品犒賞辛苦的員工，稅法認定上屬於酬勞員工性質，無法扣抵銷項稅額。

此外像營業人支付員工康樂活動費用、員工旅行費用、員工生日禮品、員工因公受傷之慰勞品、員工婚喪喜慶的禮品等，進項稅額也都不可申報扣抵銷項稅額。

國稅局提醒企業，營業稅法中有明確規定，在判斷是否能扣抵銷項稅額時，是否專供業務所用、是否酬勞特定員工等，都是重要的判斷基準，營業人應特別留意相關規定，以免申報錯誤，影響自身權益。

國稅局 營業稅 租金

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