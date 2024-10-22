房市買氣噴、短期交易夯 第2季持有五年內賣出比重逾四成
據財政部最新房地合一稅收統計，第2季繳納房地合一稅20%稅率共約1.25萬件，占比最高、達34%，平均每三件房地合一稅案件就有一件適用20%稅率，平均每件繳稅金額為81萬元，回推估算每件不動產增值獲利約407萬元。
不過最可觀的還是適用10%的優惠稅率，雖然單季繳稅件數不到千件，但平均繳納稅金為32.8萬元，若加上400萬元的免稅額，獲利有可能上看728萬元。
值得注意的是，持有時間在兩年以內的短期交易比重達19.7%，適用45%稅率，平均報稅獲利約149.6萬元；持有時間在二至五年的房地合一稅率35%的占比也有21.9%，平均報稅獲利更約達243.4萬元，亦即高達41.6%賣方是在不動產持有五年內轉售，且平均報稅獲利在150~243萬元間，顯示在房價大漲後，短期交易的比例並不低。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房地合一稅收暴增，也反映房價從2016年後出現一大波漲勢，若從房地合一稅最普遍的狀況來看，20%的稅率應該是普遍最能被接受的稅率，也就是持有不動產滿五年後釋出的機會最高。
曾敬德指出，由於房價大漲過後，屋主可能面臨高額的房地合一稅負，因此可能會利用重購退稅或自住滿六年的400萬元免稅額度進行節稅，但因為節稅效益頗大，難免會成為國稅局關注的對象，因此屋主在售屋前應該要充分了解相關的稅負優惠規定。
據財政部最新統計顯示，今年第2季房地合一稅額繳納件數達3.7萬件、年增22%；其中件數增加最多的是10%的稅率，從去年第2季的301件，年增兩倍至969件，雖然平均每件繳納的稅金為32.8萬元，不過屋主應該多適用400萬元免稅額度後，剩下繳納10%的稅負，回推不動產可能平均增值728萬元。
至於件數最多的是20%的稅率，今年第2季達1.25萬件、年增30%，平均每件繳納稅金為81.4萬元，回推獲利金額達407萬元。
比較特別的是，這波全國房價大漲的狀況下，竟然還有約20%的比例不用繳納房地合一稅；曾敬德分析，可能與「自住房地持有並設籍滿六年出售，加上400萬元免稅額」扣除後無獲利所致，或是短期出售扣除成本與費用後，帳面上沒有獲利有關。
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