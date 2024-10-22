財部放寬遠洋漁貨申請免稅程序 年底前有望上路
財政部今天表示，考量農業部漁業署已完成遠洋漁船全面裝設電子漁獲回報系統，較能精準掌握漁貨來源，因此針對在海外捕獲的水產品申請進口免稅時，業者將無須再提供經台灣駐外單位認證的證明文件，新制最快今年底上路。
依現行法規規定，台灣漁船在海外捕獲水產品，申請進口免稅時，應檢具捕獲水產品所在國際水域當地的台灣駐外機構認證，或經中央漁業主管機關委託機構、人員出具的證明文件。
財政部關務署表示，考量農業部漁業署現已完成遠洋漁船全面裝設電子漁獲回報系統，並配合國內外指定港口卸魚檢查機制，核實漁獲回報正確性，並據以核發漁獲證明書，因此海關研議刪除駐外機構認證文件相關規定，未來此類申請免稅案件，僅須檢具中央漁業主管機關或其委託機構、人員出具的證明文件。
關務署指出，此修正草案對外預告至11月18日，預計新制最快年底可上路，為遠洋漁業業者簡化申請作業程序。
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