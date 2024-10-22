11月地價稅開徵 這些人可全免！6大繳稅須知教你輕鬆搞定

11月即將開徵地價稅，大家都收到繳款書了嗎？《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（統計期間：2024/01/01～2024/10/20），發現「地價稅」在近10個月內的探索概念出現了「房屋稅、使用牌照稅、30日內可申請租稅減免」等相關字眼。今年凱米颱風和山陀兒颱風來勢洶洶，針對在災害中面臨財產損失者，地價稅、房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅等皆可於災害發生後30天內申請減免。其中，因山崩、地陷、流失、沙壓等自然災害導致無法使用的土地，地價稅可全免。

今年以新地價計算！未辦繼承土地、戶籍遷出者需注意

地價稅每年徵收一次，但民眾在繳稅時經常會遇到不少疑惑。除了颱風等災害可申請地價稅減免外，今年還有哪些繳稅前需要注意的細節呢？整理了六大注意事項，幫助您輕鬆應對今年的繳稅，不再煩惱！

1、截止日期、逾期罰則：地方稅務局已於10月中旬陸續寄發繳款書，請民眾留意是否收到。今年因遇例假日，繳納期限順延至12月2日，以113年8月31日地政機關登載的土地所有權人為納稅義務人。若逾期，每超過3日將加徵1%滯納金，最高可達10%；若逾期超過30日，將由稅捐稽徵機關移送強制執行。

2、地價計算：嘉義縣財政稅務局提醒，今年正逢每兩年重新規定地價，113年度地價稅將以新地價計算，累進起點地價為68萬3千元，稅率千分之十，與去年的地價稅相比會有些許增減。

3、地價稅稅單數量：台中市政府地方稅務局表示，地價稅是按人課徵採總歸戶制及累進稅率計算，因此同一縣市內的土地所有權人只會收到1張繳款書。若夫妻共同持有房地，則會依照持分比例各自收到1張地價稅單。

4、戶籍遷出不適用自用住宅稅率：台中市政府地方稅務局提醒，土地所有權人常因子女就學或其他因素將戶籍全部遷出，導致已核准適用自用住宅用地稅率的土地，因無戶籍設立，即便實際有人居住，仍須改按一般用地稅率計算地價稅。因此，稅務局特別呼籲，若土地已核准適用自用住宅用地稅率，但後續房屋出租、營業或戶籍遷出等情形不再符合自用住宅用地規定，請於30日內主動向稅捐機關申報，改按一般稅率課徵地價稅，以免事後查獲時需補稅，並可能面臨最高3倍的罰鍰。

5、未辦繼承的土地如何繳納地價稅：桃園市政府地方稅務局分享，若經過全體繼承人提出分單繳納申請，即可按照全體繼承人約定的比例分單繳納地價稅；但若僅部分繼承人申請，則僅能就該申請人的法定應有權利部分進行分單繳納。稅務局也進一步強調，未辦繼承之公同共有土地，如未設管理人，其應納稅捐以全體公同共有人為納稅義務人，全體共有人需負連帶責任，若有人未繳納，其他人仍可能面臨強制執行風險。

6、繳稅方法：民眾可使用銀行或郵局存款帳戶轉帳納稅；若稅額在3萬元以下，也能直接到鄰近便利商店以現金繳款。基隆市稅務局提醒民眾，稅務局不會另外核發繳納證明，因此請記得向便利商店取回繳款書收據聯和交易明細表妥為保存，並請注意繳款書收據聯是否加蓋店章。

此外，民眾也可透過行動裝置App，如iPASS MONEY、悠遊付、橘子支付、嗶嗶繳、街口支付及全支付等，掃描繳款書上的QR Code即可進行繳費。若有TW FidO行動憑證、已註冊健保卡、自然人憑證或工商憑證的民眾，也可至地方稅網路申報網站進行線上繳稅。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年10月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『地價稅』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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