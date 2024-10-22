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新聞分析／修法再拖 別淪為一場遊戲一場夢

聯合報／ 本報記者賴昭穎
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

廿五年來未修訂的財劃法，在新一屆國會生態出現變化後，似乎出現修法曙光。只不過，這部曾被戲稱為「萬年優先法案」的法案，五次送進立院修法都未竟其功，關鍵就在於牽涉龐大的資源分配，中央、地方，甚至朝野立委各有私心的結果。儘管立法院朝小野大，但這次修法會不會又淪為「中央的一場遊戲、地方的一場夢」，這場政治大秀會怎麼演下去，接下來朝野如何攻防和較勁才是關鍵。

立法院財委會原本排定昨天和明天審查財劃法，明天將進入逐條審查的深水區，但昨天一整天朝野立委「盍各言爾志」後，輪值召委陳玉珍宣布散會，最快要等到十一月初續審，儘管檯面上的理由是要再給財政部時間提出修法版本，但政院先前已表明不會提修法版本，國民黨從修法版本減少中央釋出規模，到技術性延後審查，轉折背後的盤算為何，頗值得玩味與觀察。

但不是只有在野黨，執政黨面對財劃法修法的決策也充滿算計。不提出修法版本是經過政治精算的結果，透過自家立委在國會殿堂，將焦點轉移到明年度中央政府總預算卡關，甚至擴大打擊面到不只要修財劃法，連地制法、公債法也要配合修訂，也都是算計的結果。

明眼人都看得出來中央的態度就是以拖待變，地方政府對分配指標無法達成共識，其實不過是政院版不提出來的遮羞布，但這次修法能否闖關成功，執政黨的態度已經很清楚，現在就要看國民黨內部的意見能否整合，以及藍白之間對於推動修法能否貌合神合，否則就算挾著人數優勢，財劃法修法仍可能原地踏步。

國民黨 立法院 財劃法

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