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財劃法修法…在野催加速 綠促事權下放

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
財劃法修法示意圖／聯合報系資料照片
財劃法修法示意圖／聯合報系資料照片

針對牽涉中央和地方錢權分配的財政收支劃分法修法，朝野立委昨天在立法院財委會言辭交鋒，在野黨立委表示修法是縣市政府的共識，要盡速完成修法打破中央集錢集權，不能讓財政部用拖字訣欺騙國會和社會；民進黨立委則主張應該優先審查明年度中央政府總預算案，修財劃法要搭配事權下放，且應該連地方制度法、公債法等一併修訂。

財政部次長阮清華表示，明年度中央政府歲入預算規模三點一兆元，扣掉一般性法定支出一點八兆元，以國民黨版，中央要多支出統籌款四○八○億元，加上給地方的補助款約九千億元，中央政府只剩下三千六百億元，因此一定要同時考慮事權下放地方。主計長陳淑姿則說，如果既有補助不調整，對中央影響很大，到時候中央政府預算籌編會編不出來。

立法院財委會昨天排審財劃法修正草案，朝野立委踴躍出席，國民黨籍的召集委員陳玉珍上午就宣布不會進入逐條審查，只會進行程序發言和廣泛討論，讓立委們問好問滿。議程直到下午接近六時才結束，發言立委超過四十人次。陳玉珍宣布散會，最快要等十一月初續審。她表示，討論已非常充分，期盼財政部提修法版本，她已經仁至義盡，財部再不提就往修法方向走。

國民黨立委賴士葆、王鴻薇等人和民眾黨立委黃珊珊、黃國昌昨砲口一致對賴政府，認為不修財劃法是因為賴清德總統想當皇帝，把地方當乞丐，何況縣市政府對分配指標有不同意見，但沒有人反對修財劃法；此外，從賴清德、蕭美琴、蘇貞昌等人當年都呼籲要修財劃法，如今行政院長卓榮泰卻形容「現行版本就是最好版本」，因此要把權力的魔戒拿下來。

民進黨立委蔡易餘、郭國文、吳秉叡、林楚茵等人則輪番發言，並拿出「一手擋三兆預算一手搶五七七七億預算」的手板，抨擊國民黨團一手要錢、一手擋預算，目前最要緊的是處理明年度的中央政府總預算案，而依國民黨的修法版本，中央歲入將大幅減少，被迫只能減少支出規模，將影響政務推動。此外，中央和地方政府的關係還牽涉地制法、公債法和地方稅法通則的修訂，呼籲國民黨不要造成體制破壞，成為萬年共業。

阮清華則說，目前立委提出的廿二個修法版本，大多只考慮垂直分配，也就是要中央多給一點錢，並未考慮水平分配的問題，尤其如果要中央多釋出財源給地方，就必須要透過事權重新分配，包括勞健保、農保等中央負擔的部分，以及計畫型補助的經費等都要納入考慮。

國民黨 財劃法 財政部

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