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營所稅行業代號 別填錯

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局提醒，公司在申報營所稅時，記得確認行業標準代號，每年都有企業未依實際營業項目選用適當行業代號，或填列不存在的行業代號等，提醒企業留意，以免因申報錯誤產生異常，而被列選查對象。

中區國稅局表示，辦理營所稅結算申報時，都要按照實際營業項目選用適當行業代號，如果代號錯誤，或誤填不存在行業代號，電腦系統均顯示勾稽異常，此時國稅局須再向營利事業查證，確保申報正確性。

國稅局舉例，甲公司2022年營所稅結算申報業別為「茶葉批發」，但電腦勾稽後發現，甲公司實際上是屬於「餐館、餐廳」，代表甲公司申報業別與主要營業項目不符。國稅局指出，經調帳查核，甲公司未提出帳簿憑證，但仍可透過經營餐館、餐廳的同業利潤標準淨利率核定所得並補稅40餘萬元。

國稅局 營所稅 結算申報

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