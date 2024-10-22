車輛報廢 須繳回牌照

台中市稅務局表示，民眾將報廢車輛委由代辦業者辦理環保回收，記得要繳回兩面牌照，才算完成回收及報廢手續。

稅務局接到民眾詢問，將車輛交給代辦業者辦理環保回收，是否就算完成車輛報廢？稅務局表示，必須繳回牌照才算大功告成，否則若牌照不慎流出、遭他人用，恐會遭到處罰。

稅務局提醒，若未將「車牌」取下繳回監理機關，車牌若流出，遭有心人士移用或將牌照提供他車使用被查獲，會被處以全年度使用牌照稅應納稅額兩倍罰鍰，罰則不輕，車主不可不慎。

稅務局舉例，曾有一名許小姐收到罰鍰通知書，原來是報廢的舊車牌照被懸掛在其他車輛行駛，遭警方查獲，因而收到牌照稅罰鍰繳款書，許小姐找上納保官申冤，質疑車牌遭人移用竟還要被處罰。納保官解釋，因使用牌照稅以車主為處罰對象，許小姐是車輛所有人，依法應負有保管牌照責任，且不能給他車使用，僅能考量許小姐經濟狀況、建議申請分期繳納，減輕負擔。