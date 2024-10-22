以貨抵債 按時價開發票

有民眾詢問，公司因倒閉，存貨早被廠商搬光抵債，已經虧損，為何還被國稅局核定補徵營業稅？國稅局解釋，遇到解散或廢止營業時，將貨物拿來抵償債務，或是分配給股東或出資人，視為銷售貨物，應以時價開立統一發票並報繳營業稅。

國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》（簡稱營業稅法）規定，營業人解散或廢止時所餘存的貨物，或將貨物用來抵償債務，無論取得代價是價金、抵償債務等，形同銷售貨物，應在貨物移轉他人時，按當地同時期銷售貨物的市場價格，亦即「時價」開立統一發票。

國稅局舉例，轄內甲公司經營水電工程相關配件及材料，因經營不善，於2021年12月1日經向主管機關申請解散登記，並於同年同月15日向國稅局申請註銷登記。

國稅局進一步查出，甲公司帳面尚有存貨3,400萬元，公司表示因資金周轉不靈，所有存貨已遭債權人搬走抵債，因此沒有依規定開立統一發票，但依前述規定，甲公司應開發票、報繳營業稅，國稅局除補徵營業稅170萬元外，並從重處85萬元罰鍰。

依營業稅法規定，除了前述情況外，公司將自身產製、進口、購買供銷售的貨物轉為營業人自用，或無償轉移他人，或是委託他人代銷貨物等情形，也都視同銷售貨物；若為勞務有類似情況，也同樣適用。