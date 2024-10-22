財劃法22版本攻防 歧見大

立法院財委會昨（21）日審查《財政收支劃分法》修正草案，各黨團及立委提出多達22案，不過藍綠立委仍存在許多歧見，昨日並未進入逐條審查，國民黨立委、財委會召委陳玉珍就宣布擇期再審。

目前朝野共提出22版本修法，但至今未有政院版。財政部分析各提案，涉及中央釋出財源提案中，推估增加釋出財源規模介於328億元至7,633億元，擔憂恐影響國防及推動社福 、重大建設等支出預算財源籌措，也將排擠對地方政府之補助。

各版本財劃法釋出財源前五名

國民黨立委、財委會召委陳玉珍表示，財劃法已逾25年未修，應針對國家財政長遠制度好好討論，昨日議程不進入逐條審查，而是讓每位登記發言立委可好好發聲、充分討論。

昨日正式進入討論前，多位民進黨立委先進行「程序發言」，民進黨立委蔡易餘喊話，應優先處理仍被擱置在立法院程序委員會的中央政府總預算案，讓總預算案進入實質審查。

民進黨立委郭國文、吳秉叡、李坤城等人也指出，財劃法修正影響層面很大，應討論中央、地方事權分配，而不是要破壞體制，光是討論中央「把錢下放」，討論將不夠完整，應將地方制度法等相關法律一起談。

民眾黨立委黃珊珊指出，民眾黨版本不影響地方稅收及中央運作，希望行政院能將分配原則入法，不應憑個人意志來分配財源。

財政部分析各版本提案，針對中央釋出財源，財政部表示，稅收垂直分配應考量中央與地方事權劃分及近年整體財政情勢，除滿足地方財政需求外，也應適度維持中央財政韌性、審慎規劃；稅收直接分成方面，因各地自然環境和工商發展條件不一，稅源分布不均，擴大稅收直接分成財源，恐拉大地方財政差距，無法達成區域均衡發展。

針對水平分配與其他提案，財政部指出，財政收支劃分牽涉財政資源重分配，對各級政府財政影響至關重要，為維持中央財政韌性，並兼顧地方財政需求，相關研修作業積極展開，財政部過去三個月也針對統籌稅款分配指標兩次邀集會商，地方政府建議指標由80餘個逐步收斂，已有初步成果，未來尚待協商指標權重及爭議性指標（支出節流努力、再生能源及汙染防治等），以利推動修法。