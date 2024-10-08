財劃法翻修 拚本會期過關

立法院財政委員會昨（7）日召開「財劃法修正草案」公聽會，會中許多國民黨立委對於行政院、財政部未提出修正版本頗有微詞，國民黨籍財委會召委陳玉珍喊話，即使財政部不提版本，本會期也要通過財劃法修法。

《財劃法》涉及中央與地方財源分配，至今已25年沒有修法，立法院財政委會員昨日就《財政收支劃分法》修正草案舉行公聽會，陳玉珍在開頭就放話，自己是「金門坦克」，一定要在這個會期完成立法。

國民黨立委賴士葆直言，財委會決議，本來這個會期應該提出修正草案，到現在卻什麼都沒有，完全感受不到誠意；民眾黨立委黃珊珊也說，財政部未提修法草案，非常鄉愿且不負責任。

民進黨立委李坤城則說，修財劃法同時也應該要修地方制度法，不然多出來的統籌款要做那些事，是不是會出現類似蚊子館等不必要設施，不論怎麼修，仍要給中央政府財政韌性，不然對國家整體發展不利。

會中也邀請專家共同討論，政治大學財政系教授羅光達則認為，應該先來解決不足再來考慮不均，統籌分配稅款解決不足，應以國稅為主，建議增加納入統籌分配稅源的國稅及比例；統籌分配稅款應先解決所有地方政府基準財政不足為優先，平均分配數額。

莊翠雲回應，對立法院及財委會決議一向尊重及重視，針對「財劃法」修法，8、9月兩度邀集地方政府召開公聽會，有初步成果，但地方對節流努力、再生能源及污染防治等指標及以分配指標權重仍有分歧，因財政收支劃分調整攸關財政資源重分配，影響層面廣，事權劃分也要明確，才能有合理調整機制，考慮地方財政同時，中央財政也要維持一定韌性。