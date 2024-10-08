財產「三角移轉」避稅 補帶罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財產「三角移轉」避稅，補帶罰。圖／聯合報系資料照片
財產「三角移轉」避稅，補帶罰。圖／聯合報系資料照片

父母都想將財產無痛轉移給子女，不過可別走旁道，國稅局表示，部分民眾透過「三角移轉」方式，將財產移轉給特定的第三人，再轉回給自己子女，透過假買賣、真贈與方式避稅，這都會被認定是迂迴移轉財產，而遭課徵贈與稅。這是近年來是查核重點，除可處以罰鍰，還可能有刑事責任。

國稅局解釋，所謂的「三角移轉」，就是個人將手中財產出售給第三人，再由第三人出售給二親等以內的親屬，以規避贈與稅，近年來已將該財產移轉方式列為重點稽查對象，一旦查獲以這種迂迴方式，實質將財產贈與子女，卻未依法申報贈與稅，將補稅並裁處罰鍰。

二親等以內的親屬，包括「血親」，像是父子、兄弟姊妹及「姻親」，包括兄嫂、弟媳、妯娌、連襟，依民法規定，稱姻親者，包括血親的配偶、配偶的血親及配偶的血親的配偶。

「三角移轉」財產逃漏贈與稅
「三角移轉」財產逃漏贈與稅

國稅局分享曾經查獲案例，老張（化名）2021年2月把持有的甲公司股票，股權淨值約4,000萬元，全數賣給乙公司，乙公司隨即在6月30日又把股票出售給老張的兒子小張。

國稅局表示，因為小張非常年輕，應無資力可支付巨額股款，經過查核，老張才坦承自己是聽到朋友分享，可以透過「三角移轉」把財產移轉給兒子，可以不用繳交贈與稅，最終依遺贈稅法規定核課贈與稅，連補帶罰共處756萬元罰鍰，而甲公司因為配合調查與說明，因此僅按遺贈稅法處罰。

國稅局強調，若為情節嚴重案件，可能還涉及稅捐稽徵法第41條、第43條，以詐術或其他不正當方法逃漏稅、幫助他人逃漏稅等，嚴重者將涉及刑罰，呼籲納稅人應避免以身試法。

另外，除了三角移轉避稅，國稅局官員表示，也有父親賣房，請買方將價款直接匯到兒子的戶頭，這樣也會被視為規避贈與稅。民眾若有相關規避贈與稅作為，在未經檢舉、調查前，主動補報、補繳才可加息免罰。

國稅局 贈與稅

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