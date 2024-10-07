立院財委會今舉行財劃法修法 學者意見交鋒

立法院財委會今天舉行「財政收支劃分法修正草案公聽會」，邀請學者專家和地方政府代表出席。台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，建議藍白立委本會期合作提出「統籌稅款的餅做大、補助款不減」的財劃法修正案，分配公式交給財政部訂定即可；成功大學經濟系教授蔡群立表示，垂直分配調整非當務之急，如何分配中央與地方財源，經過完整、審慎考量後再修正財劃法會比較合宜。

黃耀輝表示，財政部為了拖延修法，提出許多似是而非的理由，包括過去財劃法5次修法均未完成，主因為共識難以形成，求快貿然通過，恐治絲益棼、擴大爭議；若中央釋出財源卻未同時檢討事權劃分，恐造成地方支出浮濫，影響地方財政紀律。

但黃耀輝指出，財劃法已經25年未修，現在修法怎麼叫求快、貿然，財政部故意沒把餅做大，在分配公式讓地方互打，當然沒有共識，這次又聚焦在分配公式，就是故技重施。因此只要把餅做大，分配公式就簡單好訂。此外，蔡政府8年稅收超徵1.8兆元，卻編列大筆特別預算，超花2.6兆元；更不用說中央用預算填補能源政策錯誤、勞保年金不敢改革。

他主張要扭轉垂直失衡，中央要把全部政府收入的10~15%還給地方，把統籌稅款的餅做大、簡化分配公式，且補助款總額不能減。

蔡群立則說，當前財政收支劃分目標皆以國家整體性謹慎考量，因此垂直分配調整應該不是當務之急，財政收支劃分需要審慎評估多方的影響變化後，再進行財劃法修正比較合宜。至於要如何合理分配政府的財政資源，需要以全體人民、地方政府與中央的效益加總來思考。

蔡群立指出，在討論財劃法財源收入劃分修正的同時，也要全盤考量地方制度整體規劃，須併同考量公共債務法、地方稅法、地方制度法與行政區劃法的修正，在有完整配套修法下，全體人民、地方政府與中央才會共同受益。

政治大學財政學系教授賴育邦表示，政府支出原本有往地方分權的趨勢，但是前幾年因為疫情的關係又開始逆轉，除了疫情，例如全球暖化的議題，也需要由中央統籌因應，此外，在全球化的過程中，部分人的收益會受到損害，對此的救濟和補強也需要中央來做。因此中央還是要保留相當程度的預算，因應一些全球化的挑戰。政治大學財政學系教授羅光達則說，不如讓各地方政府按其所提的最有利指標共同加權分配，假使22縣市都認為人口很重要，公式裡就納入人口，如果只有1、2個縣市認為海岸線很重要，也可以納進公式，但權數比較低。

財政部長莊翠雲回應，財政部未來會會同中央與地方機關持續討論，對於後續財劃法修正才能夠有更好的共識；如果倉促修法，一旦改變現有的財政秩序，恐怕會是另個分配不均的開始，讓再次的調整分配更加困難，對國家長遠發展和財政穩定會有不利影響，所以財政部認為財劃法修正還是應充分討論、凝聚共識，再來審慎規畫推動，中央與地方是夥伴關係，共榮共好。