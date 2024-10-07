不甩財政部！召委態度硬：這會期完成《財劃法》修法

《財劃法》涉及中央與地方財源分配，至今已25年沒有修法，立法院財政委會員7日就《財政收支劃分法》修正草案舉行公聽會。召委陳玉珍開頭就放話，要在這個會期完成立法；財政部部長莊翠雲則維持一貫立場，必須審慎討論取得共識後再修法，倉促修法改變財政秩序，對國家長遠發展不利。

《財劃法》從1999年修訂後，至今已有25年未修正，當時為配合精省而公布施行的地方制度法（地制法），經過數十次修正，確定目前6都16縣市的行政區劃，但現今卻仍停留再精省時的2都22縣市狀況，導致財政收支劃分與行政區域劃分產生不一致，各界紛紛喊出有修法的迫切性。

公聽會上邀請立委、縣市政府及專家學者共同語會討論，召委陳玉珍直接喊話要在這個會期完成立法。國立台北商業大學財政稅務系黃耀輝則說，中央政府廢省前淨收入占比57%，但廢省後暴增到75%，而且中央收入占比是已經扣掉給地方的補助款，還有75%收入，因此未來不能以此為原因減少補助款，25年中央已多拿10兆元。

黃耀輝建議，可按照國民黨分配公式，簡單又能調劑盈虛，一、人人平等67%按人口數分配，新北市人口4百萬最多，卻讓利給離島縣市；二、保障人口少的縣市，11%平均分配；三、窮者多分，15%優先分配給16縣市；四、保障鄉鎮市，4%分給鄉鎮市，仍比原來多。他強調，藍白別等財政部，本會期進行財劃法修正法案。

金門縣代表說 菸酒稅法從2002年施行後，造成中央稅收增加，但金門縣財政短收212億元，是嚴重的財政負擔，也導致2023年不得不停辦23項重大建設計畫和計畫合計102億元，且橋樑規大的金門大橋由金門縣負擔二分之一、近50億元工程經費，之後的管理費更全數由金門縣負擔，建議本次修法加重離島基礎建設的財源分配，可仿照公益彩券的分配方式，提供一定比例的財源供各縣市政府平均分配。

台南市代表指出，財政部資料顯示，2023年營利事業營業額較2021年增加457億元，但依據國家科學及技術委員會統計資料查到，南部科學園區台南園區2023年營業額較2021年增加4938億元，相差甚多，主要是因為工廠總機構未登記在台南，導致統籌分配稅款未享有應有獲配金額，極度不公平，建議應將營利事業營業額設算權重降低，並將科學園區所在地產值外加重方式計算。

基隆市代表則建議，應擴大中央統籌分配款規模，提升地方自主性，且應確保統籌分配稅額及一般補助款分配金額不低於修正施行前一年度的金額；土增稅稅收全數給直轄市與縣市；統籌分配款應簡化公式；配合中央推行的政策應載明經費來源，以免造成地方財政困難；省轄市土地面積小導致人口密度高 但公共建設及服務與其他縣市相同 此次修法應維持給與省轄市額外比例的加權計算。

莊翠雲解釋，財政部對於立法院財委會決議尊重與重視，6月19日立法院財政委員會臨時提案通過，建議財政部下會期提出修正案，但當時財政部、主計總處都有說明，應要充分討論，不過最終還是通過決議，因此在8、9月召開兩次公聽會，邀請地方政府與專家學者一起討論，但在權重配置、係數調整上仍有分歧。

莊翠雲指出，因此9月19日提出報告給立法院，認為兩次公聽會後還是要持續討論，才能有更好共識，今天專家學者，都有提出事權劃分必須明確，但影響層面廣，不是一次就能完成，財政劃分調整必須審慎規劃，考慮地方財政同時，中央財政也要維持一定韌性，倉促修法改變財政秩序，是另一個不均的開始，對國家長遠發展不利。

莊翠雲說，雖然《財劃法》25年沒有修法，但中央統籌分配稅款、一般補助稅款一直都有成長，2025年預算案會中央統籌分配款增加7百億、一般補助款增加2百億，兩者共增加9百億元，再加上重大補助款金額逐年提高，增加金額接近兆元，國家要有重大建設經濟才能成長，稅收才能增加，中央也要維持財務韌性。