財政部不提財劃法修法草案 財委會召委陳玉珍：本會期一定要完成修法

攸關中央與地方財政資源分配的財政收支劃分法，25年來修法始終只聞樓梯響，財政部至今遲未提出行政院版的修法草案，藍白立委今天在立法院財委會抨擊財政部怠惰、吃定立法院。財委會輪值召委陳玉珍表示，她有個綽號是「金門坦克」，一定會推動財劃法修法在本會期修法通過。

立法院財委會今天舉行財劃法修正草案公聽會，邀請財政部長莊翠雲、主計總處、國發會等官員，22縣市代表和學者專家出席。陳玉珍說，立法院的修法列車已啟動，行政院不跟上，立法院還是會繼續進行，希望財政部有機會還是提修法草案出來，兩星期後就會啟動修法程序，「屆時財政部若未提出草案，我們也不會再等待」。

立法院財委會上個會期通過決議，要求財政部在立法院本會期開議前送交政院版的財劃法修法草案，財政部卻未提出，民眾黨立委黃珊珊表示，財政部的理由是地方政府間仍未達成共識，她認為財政部不負責任，不應該把責任推給地方政府，財政部有分配公式和方法，卻不提出自己的版本，真的很奇怪，希望財政部不要假裝沒看見。

國民黨立委賴士葆則說，財政部將立院決議視如無物，他要譴責財長莊翠雲藐視財委會，吃定立法院、把客氣當福氣，用地方政府意見擺不平來拖時間，完全沒誠意。他要拜託召委陳玉珍下次開會就排審財劃法修法草案，財政部不提版本就拉倒，沒有規定一定要有政院版 。

國民黨立委王鴻薇指出，財劃法歷經四分之一世紀不動如山，她對財政部至今未提出修法版本感到遺憾，也認為是怠惰。尤其二都變六都後，很多非六都縣市資源被大幅排擠，因此財劃法修法迫切性提高，而地方財政若無法自主，只仰賴統籌款獲補助款，地方自治某種程度也是假的。

民進黨立委郭國文表示，財劃法修法應收支一併考量，事權和財權同步調整。針對地方政府自籌財源比例下滑，他 呼籲財政部地方稅法通則鬆綁的問題要面對，因為現行規定和其他國家相比限制過大，導致地方政府頻頻向中央要錢。針對財劃法修法，他建議要優先彌補收支差短，不要想用垂直分配解決地方財政問題。

財長莊翠雲回應，財政部對於立法院和財委會的決議向來尊重且重視，因此已於8、9月各自召開兩次會議，邀集地方政府代表開會，其中針對分配指標歧見已縮小，財政部會持續努力，尋求共識。她指出，財劃法修法攸關財政資源重分配，因此要審視事權劃分和整體財政，除了地方財政需要，中央財政也要維持韌性，才能因應不時之需，改變分配會是另一個不均的開始，對國家長遠財政會有深遠影響，因此財劃法修訂要審慎。