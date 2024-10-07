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曝中央25年多拿十兆元 學者喊《財劃法》修法別等了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部。圖／報系資料照片
財政部。圖／報系資料照片

立法院財政委會員7日就《財政收支劃分法》修正草案舉行公聽會，有學者在會中點出，從1999年廢省後，中央淨收入從57%暴增至75%，至今25年來中央已多拿10兆元，不願修法都怪給地方互打，再這樣下去恐30年都不會修，建議按照三大原則分配，包括人口數分配、保障人口少的縣市、窮者多分。

國立台北商業大學財政稅務系黃耀輝表示，中央政府廢省前淨收入占比57%，但廢省後暴增到75%，而且中央收入占比是已經扣掉給地方的補助款，還有75%收入，因此未來不能以此為原因減少補助款，25年中央已多拿10兆元。

「25年來中央富爸爸一毛不拔，讓地方窮子女在分配公式互打！」黃耀輝指出，財政部都把修法卡關怪給地方沒共識，今年又故技重施，繼續下去未來恐30年都不會修，因此修法共識就是要把餅做大，分配公式是小事。

黃耀輝說，財政部指過去財劃法5次修法均未完成，主因因為共識難以形成，但財劃法已經25年未修，現在修法怎麼叫求快、貿然，財政部故意沒把餅做大，在分配公式讓地方互打，當然沒有共識，這次又聚焦在分配公式，就是故技重施。

黃耀輝建議，可按照國民黨分配公式，簡單又能調劑盈虛，一、人人平等67%按人口數分配，新北市人口4百萬最多，卻讓利給離島縣市；二、保障人口少的縣市，11%平均分配；三、窮者多分，15%優先分配給16縣市；四、保障鄉鎮市，4%分給鄉鎮市，仍比原來多。

黃耀輝提出，事權劃分也並未因1999年修憲而變更，第111條，中央與地方權限分配，除107條到110條列舉事項外，有未列舉事項發生時，事務有全國一致的性質者屬於中央，全省一致性質屬於省，一縣性質屬於縣，有爭議由立法院處理，請問財政部這樣哪的事權劃分需要檢討？

財政部擔心財劃法修正後地方支出浮濫，影響地方財政紀律，黃耀輝反駁，真相剛好相反，中央事權沒有增加，反而支出浮濫，違反財政紀律，蔡政府8年稅收超徵1.8兆，卻超花2.6兆元的特別預算，中央敗壞財政紀律，用預算填補能源政策錯誤，勞保年金不敢改。

黃耀輝建議，把財劃法修正當成轉型正義，扭轉垂直失衡，富爸媽應把錢多分給窮子女，把全部政府收入的10%到15%還給地方；把統籌分配稅款的餅做大 分配公式簡化成，六都加上16縣市用同一公式；加上人均平等及窮者離島及農業縣多分，但補助款總額不能減少。

黃耀輝直言，修財劃法絕非零和遊戲，請藍白別等財政部，本會期合作提出統籌稅款的餅做大，補助款不減的財劃法修正法案，分配公式交由財政部訂之即可。

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