雙重國籍者報稅 採實質認定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照
稅務示意圖。 聯合報系資料照

有民眾因具備雙重國籍，在疫情期間以美國護照入台後，二年內並未返美，同時以境內居住者的身分申報所得稅遭拒，向納保官請求協助，最後出示入境的相關證明文件，採個案實質認定，成功爭取以境內居住者課稅。

依所得稅法規定，中華民國境內居住之個人，包括境內有住所，並經常居住中華民國境內；在境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天。若不符合這兩項條件時，則會被認定為非境內居住者，兩者在所得稅扣繳上會有稅率的不同。

所得稅適用境內居住者規定
所得稅適用境內居住者規定

財政部高雄國稅局分享案例，大衛（化名）擁有雙重國籍，因為工作的關係經常往返台灣與美國兩地，在2020年持美國護照入境台灣後，遇上COVID-19疫情，導致長時間留在台灣，展開遠距工作。

大衛於申報110年度綜合所得稅時，主動以中華民國境內居住者身分辦理結算申報，但日前接獲國稅局通知，因為他不符合境內居住者，需要再補繳綜合所得稅稅款4萬多元。大衛到國稅局尋求納保官協助，他認為自己同時也擁有台灣國籍，且從2020年後都留在台灣工作，應該能以境內居住者身分申報綜所稅。

所謂「在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內」的認定，分為以個人在一課稅年度內在中華民國境內「設有戶籍」，且必須要符合在境內居住合計滿31天，或是若未滿31天時，納稅義務人的生活及經濟重心在境內。經查詢相關戶籍資料後，大衛因為2019年出境、2020年持美國護照入境，內政部移民署線上應用服務系統查無相關入境紀錄，且於2021年5月遭戶政機關除戶，確實不符合所得稅法「境內居住者」的規定。

最後，在納保官協助下，證實他在2021年都住在台灣，實質符合稅法規定。

所得稅 美國

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