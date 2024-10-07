公司提供社宅出租 不得放棄租金免稅
營利事業提供社會住宅出租服務收取的租金收入，依住宅法第22第3項規定免徵營業稅。財政部中區國稅局提醒，「免徵營業稅之租金收入」並非營業稅法內所規定的免稅項目，因此也無法適用放棄免稅的規定。
中區國稅局分享轄內案例，甲公司參加市政府社會住宅包租代管計畫，提供社會住宅出租服務所收取的租金收入，符合住宅法規定的「免徵營業稅」項目。但甲公司在評估後，主動行文向財政部申請放棄適用免稅規定。
財部主張，公司是依照公司法設立之營利事業，不符合營業稅法內所稱的「社會福利團體」、「社會福利機構」或「勞工團體」等非營利事業，而且將參加社宅包租代管計畫，也不符合提供社會福利勞務，因此無法用同法規定放棄免徵營業稅申請。
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