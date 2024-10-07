新聞中的法律／協助企業專利布局 四箭齊發

企業將研發創新的成果申請專利，獲取權利保護其創作，進而維運、活化專利，使其效益最大化，對企業的發展而言，能愈早取得優質專利，占得市場先機，愈有利策略布局，永續經營發展；智慧局現採取四大措施加快申請人取得優質專利。

第一項措施是產業協力專利審查面詢試行作業方案。

考量企業以一條龍上下游產業鏈的策略布局發展，或以橫向橫跨數個領域協力並進的發展，企業即可能一次申請多個專利，申請人可主動提出產業協力專利審查面詢意願書，或由審查官發動通知申請人進行產業協力專利審查面詢，由發明技術相關人員進行專利技術說明。

這個作法除可讓審查官在審查過程中更清楚了解企業技術所在外，也省了申請人舟車勞頓，並可對整體技術作更完整的說明。此方案為免費服務，面詢後將儘速發出審查結果通知，以有效加速申請人的專利布局。

第二項措施是新創產業積極型專利審查試行作業方案。

此方案適用設立未滿八年之新創公司提出申請，亦屬免費服務，透過優先審查新創公司所提出的發明專利申請案及辦理積極型面詢給予申請人修正建議，在申請的第一個月的時候，審查官即會提供一份初步檢索報告，從而可快速得知專利申請案有無相關前案，及其他不予專利事由，讓申請人可以評估其專利是否具備專利要件及核准空間。

接著在第二個月的時候，申請人可獲得面詢的機會及審查人員的修正建議，如在第三個月的時候已依面詢共識進行修正，新創公司有機會在四個月內取得專利，相較一般的審查流程快上好幾倍，進而獲得更多創業資源。

第三項措施是專利申請案跨國就地遠距視訊面詢。

專利面詢向來是申請人、專利代理人與審查人員間即時溝通並交換意見有效管道，智慧局每年約辦理500場次，為提升專利面詢之量能，該措施主要是提供申請人及專利代理人可自行選定適當處所與智慧局建置的會議系統連線，直接與審查人員及外審委員進行三邊的視訊面詢，對於提升專利申請品質及審查效能都有助益，可謂雙贏的方案，例如申請人在日本，代理人在台灣的事務所，與在智慧局的審查人員直接進行視訊面詢，可提升審查及服務效能。

第四項措施是發明專利關聯案聯合面詢。

針對申請人同一技術關聯之一系列發明專利申請案，以聯合面詢一次完成多件申請案之技術說明及群組式集中審查，以達加速審查效率。

智慧局負有鼓勵保護發明創作，促進產業發展之責，除了致力於健全法規制度，營造優質智權環境，亦持續推出、精進各項審查或面詢方案措施，協助企業快速取得專利，企業亦可多加利用。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智採訪整理）