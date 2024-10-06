入境免稅酒數量有望放寬至最高2公升 財部3面向評估

外界盼調升入境旅客攜帶自用酒類免稅數量，財政部評估將上限由現行1公升調升至最高2公升的可行性，主要考量3大面向。首先，台灣上限與他國規定相比，確實偏低；第2，若將其調高，粗估一年稅損新台幣數百萬元，對稅收影響有限；第3則是洽國內製酒及進口業者意見。

現行法規規定，民眾從海外返台入境時，攜帶酒類自用免稅數量為1公升（不限瓶數），可直接走「綠線檯」免向海關申報，但若超過免稅數量，就要走「紅線檯」並向海關主動申報，未向海關申報者，超帶酒品將被海關依法沒入，並裁處罰鍰。

民進黨立委郭國文今年4月於立法院財委會質詢時指出，1瓶酒通常是700多毫升，有民眾反映，一般習慣是自用1瓶加上送禮1瓶，但合計就會超過免稅上限1公升，因此希望放寬此門檻，以符合實際需求。

財政部啟動可行性評估，主要考量3大面向，包含世界各國入境旅客攜帶自用酒類免稅數量規定、稅收影響，以及國內製酒及進口業者意見。

根據關務署調查，亞鄰的香港 、澳門 、泰國、馬來西亞及印尼，與台灣一樣，均為1公升；中國為1.5公升；韓國及新加坡為2公升；越南則依酒精濃度區分為1.5至3公升不等；日本限3瓶、每瓶760毫升以下，即合計約2.28公升。

歐美主要國家方面，美國、澳洲規範的入境旅客自用酒類免稅數量相對低，分別為1公升、2.25公升；其餘如加拿大、法、德、英等國的酒類免稅數量與亞洲國家相較，均明顯較高，且依據不同酒精濃度與酒的種類，訂定個別規範；其中英國啤酒免稅上限甚至高達42公升、葡萄酒為18公升。

至於調高自用免稅酒數量上限對稅收的影響，財政部以一年入境旅客數近1200萬人次、若上限提升至2公升試算，粗估一年關稅、營業稅、菸酒稅合計將減少數百萬元。

考量入境旅客自用免稅酒數量已20年未檢討、台灣免稅上限與他國相比略微偏低，且若調高門檻，初步評估稅損影響有限，為求審慎，財政部發函國內製酒及進口業者的相關公會，洽詢產業界看法。

相關官員表示，由於目前業者尚未全數回函，因此政策仍待進一步衡酌，未來產業意見將納入整體考量，通盤審慎評估。

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