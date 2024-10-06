立委促財部評估調營業稅起徵點 銷售貨物估升至10萬

考量營業稅起徵點自民國96年來均未調整，立委促財政部評估調高的可行性。起徵點前次調高距今，CPI漲幅約25%；據此推算，銷售貨物的營業稅起徵門檻，有望從現在的每月新台幣8萬元，調升至10萬元；銷售勞務則擬由每月4萬元，調高至5萬元。

財政部表示，目前政策尚在研議階段，待拍板將對外公告。

現行規定，小規模營業人若每月貨物銷售額在8萬元（銷售勞務為4萬元）以下者，無須課徵營業稅。近年隨經濟蓬勃發展，物價、營業人銷售額均有所成長，但營業稅起徵點已17年未調整，朝野立委多次反映起徵點有偏低情形，財政部允諾研議調高的可行性，以確保租稅公平合理。

同時，「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」34年未調整，因此已遠偏離目前基本工資與租金的市場行情，若起徵點調高，財政部評估此表將一併調整的可行性。

所謂「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」，是部分小規模營業人以「費用還原法」推計其銷售額（營業稅稅基）的依據，等級表中包含經營者薪資、員工薪資、每坪房租等營業費用項目。國稅局會將業者的總營業費用除以費用率，計算每月銷售額，再將查定銷售額乘以1%稅率，而得到稅額。

根據財政部提供立法院財委會的書面報告，財政部會參考消費者物價指數（CPI）上漲情形，研擬是否調整營業稅起徵點。起徵點前次調高是在96年，距今CPI上漲幅度約25%，以此推算，銷售貨物的營業稅起徵門檻有望從現在的8萬元，調升25%，至10萬元；銷售勞務則擬由4萬元，調高至5萬元。

等級表方面，目前各類營業費用項目區分為8個等級，五區國稅局會依據轄內不同路段的繁榮程度，劃分各路段所適用的等級，以因應當地的區域經濟發展情形。

此表自79年修正發布至今，不論是CPI、消費者物價房租類指數、基本薪資均上漲不少，財政部將參考上述指數漲幅等多重因素，通盤評估等級表的結構性調整方向。

至於影響所及，財政部統計，以112年度而言，全國營業人164萬多家，其中小規模營業人約有50多萬家。小規模營業人中，查定銷售額達起徵點者約27萬家、占逾5成，全年營業稅額超過36億元；其餘查定銷售額未達起徵點者，則免繳納營業稅。

不過，由於整體小規模營業人中，僅有部分採取「費用還原法」推計其銷售額，確切受起徵點、等級表調整影響的商家家數，仍待進一步精算。

此外，現行規定，境外電商銷售電子勞務（包含廣告、線上遊戲、影視音等）給台灣境內民眾，年銷售額超過新台幣48萬元，就應辦稅籍登記，報繳營業稅；目前Netflix、Apple、Google等百間境外電商已辦理稅籍登記。未來營業稅起徵點若調高，境外電商須申請稅籍登記的年銷售額門檻，預期也將一併調升。