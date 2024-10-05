最好用遺產稅節稅大招有雷！他賣屋面臨1100萬重稅

遺產稅節稅有很多方式，其中夫妻財產差額分配請求權，可讓遺產總額大幅減少，可少繳很多遺產稅，是最常見，也最好用的遺產稅節稅妙招。專業地政士表示，這招用在現金、股票等遺產確實很好用，但用在不動產可能踩雷。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，最近就有民眾用這招節稅，把過世父親留下的一棟億元透天店面，一半產權分配給媽媽，另一半繼承，雖然省了300多萬遺產稅，但近日想把該透天店面賣掉，赫然發現竟然得繳1100萬土增稅。

鄭文在表示，《遺產及贈與稅法》規定，夫妻其中一方往生時，生存的一方可依民法第1030條之1，對死亡一方所留下的遺產，依雙方財產差額，先行請求平均分配，分配完後，剩下來的遺產，再申報遺產稅。

譬如過世的先生遺產有5000萬，存活的太太名下沒有財產，那麼透過夫妻財產差額分配方式，一半分給太太，遺產總額立刻可從5000萬變成2500萬，可大幅減少遺產稅。

鄭文在表示，由於這招好用且合法，國稅局也主動宣導，成為民眾最常用遺產稅節稅方式。今年初，新北市一位民眾父親過世，留下一間價值上億元透天店面，民眾第一時間也想到這招，立刻幫母親辦理夫妻財產差額分配請求權。

由於父親身後只留下該店面，且母親名下沒有財產，經請求後，由母親取得1/2透天店面產權，剩下1/2則由媽媽和小孩共同繼承，並完成了繼承登記，省下了300多萬元的遺產稅。

民眾最初對此節稅方式很滿意，但不久後打算把該透天店面賣掉，換取現金，發現事情不妙。

原因是，該透天店面是父親在民國59年間結婚後取得，持有期間近54年，土地增值稅相當驚人。如果當初直接繼承，那麼繼承免徵增值稅，且增值稅時間重新計算。

但因其中有一半，透過夫妻財產差額分配請求權，分給了媽媽，增值稅並未歸零重算。由於該透天店面一直以來為營業使用，必須採用較高的一般土地增值稅率，民眾計算後，發現如果賣掉土增稅要繳近1100萬元，嚇得不敢出售。

鄭文在說，民眾當初如果選擇繳納10%的遺產稅，雖有遺產稅，但同年度出售不用繳納土地增值稅，上述的1100萬元土地增值稅也就不存在，但母親主張夫妻財產差額分配請求權，結果換算下來，得多繳納了近760萬元稅額。

鄭文在表示，夫妻財產差額分配請求權確實是很好用的節稅方式，尤其是現金、股票或是動產等遺產，能用一定要用，但如果是房子、土地就要考量土增稅，仔細比較稅額之後再做決定。