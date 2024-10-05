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助攻AI、淨零 產創條例預告修正

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

經濟部昨日傍晚預告產創條例部分條文修正草案，配合適用項目增加，將現行適用投資抵減支出金額上限從十億元提高至十八億元，期待產業多投資ＡＩ與節能減碳設備，力拚立法院本會期完成三讀。

經濟部表示，鼓勵產業持續智慧升級、配合5Ｇ應用商機與資安防護日趨重要，保留現行智慧機械、5Ｇ系統及資通安全產品或服務等項目，並檢討智慧機械現行智慧化功能，朝高階智慧製造邁進。

因應ＡＩ應用快速發展，增訂ＡＩ、節能減碳項目，促進產業運用租稅優惠積極投資，將現行適用投資支出金額上限十億元提高至十八億元，期產業多投資ＡＩ與節能減碳設備，加速數位與淨零雙軸轉型。實施期限延長至一一八年十二月三十一日止，與產創條例其他租稅優惠條文一致。

另外，有限合夥創投事業的實收出資額門檻由現行三億元調降為一點五億元，其中投資新創事業金額比率提高至百分之五十。

智慧機械 減碳

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