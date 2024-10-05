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鼓勵天使投資人挹注新創 經部修法擴增租稅優惠對象

中央社／ 台北4日電

經濟部今天預告修正產創條例第23條之1、第23條之2，下修門檻並且擴大適用對象，其中新增個人投資設立2年以上未滿5年的新創事業，且投資額達新台幣50萬元，將適用租稅優惠，以鼓勵更多天使投資人投資。

產創條例第10條之1投資抵減今年底落日，經濟部產業發展署將產創第10條之1修正條文列為優先法案，為使業者明年銜接適用租稅優惠，力拚立法院這會期審查通過，今天預告修正產業創新條例第23條之1、第23條之2等條文。

現行產創第23條之1規定，有限合夥創投事業投資新創的實收出資額3億元，其中投資新創事業金額比例為30%，但108年實施至今使用家數僅16家。

為擴大適用申請對象，經濟部下修門檻，有限合夥創投事業的實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，其中投資新創事業金額比例提高至50%，以引導有限合夥創投事業資金可多挹注於新創事業。

另外，根據現行產創第23之2條規定，個人以現金投資成立未滿2年的新創事業公司，且對同一公司當年度投資金額達新台幣100萬元，並取得該公司新發行股份持有期間達2年者，得就投資金額50%限度內，自持有期間屆滿2年的當年度個人綜合所得總額中減除。

經濟部表示，為鼓勵更多天使投資人投資新創事業，這次修法增訂個人投資設立2年以上未滿5年的高風險新創事業公司，且投資金額達新台幣50萬元，並取得該公司新發行股份，於持有期間屆滿3年的當年度，同樣適用租稅優惠。

經濟部表示，修法主因為鼓勵資金挹注新創事業公司發展，持續優化新創投資環境，使新創事業公司在初創期以外也能取得資金，以利後續營運發展。

天使投資 新台幣 經濟部

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