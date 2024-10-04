婚嫁贈與扣除額 最高1,376萬

晚輩結婚時，依《遺產及贈與稅法》規定，父母贈送財產祝賀，除了每人每年244萬元免稅額外，還有子女婚嫁贈與扣除額，雙親各100萬元，全部按照上限計算，雙方家長可各給688萬元免課贈與稅，四位家長合計，最高可達1,376萬元。

國稅局表示，依遺贈稅法規定，贈與稅免稅額是每位贈與人每年244萬元為限，也就是每位贈與人從每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，即可免徵贈與稅。

另外，父母在子女婚嫁的時候，還有100萬元的免稅額，國稅局解釋，若是總金額不超過100萬元，可以不計入贈與總額，贈與超過100萬元部分，則須加計當年度其他贈與超過免稅額，在贈與行為發生後30日內，申報贈與稅。

國稅局指出，父母贈與子女婚嫁財產並不限於現金或銀行存款，也可以贈與土地、房屋，而土地、房屋的贈與價值，依遺贈稅法的規定，以贈與時的公告土地現值、房屋評定標準價格來計算。

國稅局舉例，甲、乙夫妻2023年2月各贈與女兒小美現金240萬元，同年6月小美登記結婚，甲、乙又分別贈與小美現金100萬元作為結婚基金，減除現行每人每年贈與稅免稅額244萬元、子女婚嫁財物總額100萬元不計入贈與總額，甲、乙二人免課徵贈與稅。

國稅局提醒，父母主張適用贈與子女婚嫁財物，以結婚登記前後6個月內之贈與認定為婚嫁之贈與辦理贈與稅申報時，要記得檢附贈與人及受贈人雙方身分證明文件、贈與契約書及子女結婚登記的戶籍資料，以維護自身權益。