房地合一稅 沒打到多屋族

財政部2016年實施房地合一稅後，初步達抑制不動產短期炒作套利之行為，但立法院分析統計數據發現，重稅政策未有效改變擁有多屋者之持有趨勢，從房屋稅籍所有人歸戶統計來看，仍持續走升，又以雙北地區的個人持有房屋戶數增幅近兩成最為明顯。

據財政部財政資訊中心公布資料，房地合一稅施行前，當年度交易屬三年內取得土地再移轉之件數29萬7,996件，占總移轉件數122萬2,276件的24.38％，之後隨房地合一稅之實施雖略有波動，大致呈現下降趨勢，至2023年度占比降為17.50％1，從數據來看，已初步達抑制不動產短期炒作套利的行為。

房地合一稅實施前後房屋稅籍比較 圖／經濟日報提供

另一方面，對照這段期間，房屋稅籍所有人歸戶統計資料，全國不分縣市合計從2015年的868萬6,158戶，增至2023年的1,006萬3,691戶，增幅為15.86％。以持有四戶房屋以上的個人及營利事業或機關團體，分別由2015年的7萬3,318戶、2萬6,908戶，增至2023年的9萬1,890戶、3萬687戶，增幅分別為25.33％、14.04％。

其中個人持有四戶以上的增幅為22.3％，從地區來看，台北市的個人持有四戶以上增幅為18.43％、新北市為19.58％，皆比同時段全國所有人總歸戶數之增幅（15.86％）更高，顯示實施房地合一稅後，尤其在房價近年節節上攀的誘因下，高資本利得仍足以吸引富裕階層進行投資，相關限制抑制投機行為之效果而仍未有效改變擁有多屋者之持有決策。

為健全不動產交易市場、抑制短期投機炒作，所得稅法於2015年6月24日修正公布，增訂「房地合一所得稅」，也就是在房地交易時，需依照所有人的持有期間長短來繳交對應的稅率，並從2016年起實施「房地合一稅1.0」。

為了抑制短期投機炒作，以及預售屋亂象，財政部2021年4月28日再次調整持有期間交易稅率，推出「房地合一稅2.0」，將預售階段與竣工轉為成屋後之持有期間分開計算，分別適用其對應之稅率。