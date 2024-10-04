公司買中古車 留意三稅事

公司剛開始創立起步時，通常需要較多資金購買設備，但也導致手上資金不足，此時若有用車需求，可能會向親戚朋友購買二手車，國稅局提醒，第一、無法扣抵營業稅；第二、可以申報固定資產計提折舊；第三、若要作為銷售目的，進項稅額超過銷項稅額部分不得扣抵。

國稅局官員表示，營業人向個人買車時，因為個人無法開立統一發票，且營業人也未支付營業稅額，因此沒有扣抵營業稅的問題，但二手車屬於固定資產可以計提折舊，只要備齊資料申請。

另外，國稅局提醒，購入二手車固定資產入帳，是按照取得的成本作為入帳價值，取得時的成本包含買價、運輸費和保險等相關費用，因此不管二手車買前已使用幾年，公司皆要將二手車購買時的總價，作為固定資產入帳。

若營業人為中古車商，購入二手汽車作為銷售用途，國稅局指出，可在銷售當期申報進項稅額，進項稅額計算方式為「購入成本÷（1+5%）× 5%」，不過當進項稅額超過銷項稅額部分則不得扣抵。