避遺產重稅 贈與移轉增

政府過去期望透過徵收遺產稅以達促進財富重分配效果，近20年推動遺贈稅三次修法，但從統計來看，透過贈與方式移轉財產仍持續增加，立法院預算評估報告指出，要以徵收遺產稅達到促進財富重分配效果恐非常有限。

依2006至2023年度遺贈稅稅收統計，遺贈稅稅收明顯隨稅率修正而有顯著提升，由2006年度286.94億元增加至2023年度618.53億元，增幅115.56％。

但如果將遺產稅及贈與稅分開來看，2006至2023年度遺產稅由235.16億元增至368.47億元、增幅56.69％，但贈與稅則由51.77億元增至250.06億元，增幅高達383.02％，且平均每筆徵稅案件贈與金額由292萬元，增至1,092.3萬元，顯示納稅人透過贈與方式移轉財產有明顯增加的現象。

以2006至2023年同期來看，申報案件從18萬8,704件增至21萬8,387件，增幅為15.73％，但核定免徵件數也是明顯增加，從16萬5,167件增至20萬7,619件，增幅來到25.7％，更勝整體案件。

我國遺贈稅稅率近20年歷經三次修正調整後，2008年(含)以前課稅級距採10級、最高邊際稅率為50％；2009年1月21日遺贈稅法修正公布至2017年5月10日稅率再修正前，適用單一稅率10％；2017年5月10日遺贈稅法再修正公布後迄今，主要是以遺產淨額或贈與淨額多寡，依照適用級距分別採10％、15％及20％等三級累進稅率。