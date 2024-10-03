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配偶死前二年贈與 視為遺產
北區國稅局表示，繼承人申報分配請求權扣除額遺產稅案件中，被繼承人死亡前二年內贈與配偶的財產，應視為遺產，配偶請求扣除額時，不列入雙方剩餘財產範圍計算可扣除金額。
依照《遺產及贈與稅法》第15條規定，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶的財產，應視為被繼承人的遺產，併入遺產核課遺產稅，而受贈的配偶因屬於「無償取得之財產」，且非屬被繼承人死亡日「現存」財產，因此在請求財產差額分配時，不得列入分配範圍。
北區國稅局進一步解釋，民法第1030條規定：「法定財產關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。」其中的無償取得財產，應包含任一方對他方配偶贈與的財產在內。
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