捐地做長照 有條件免土增稅

部分長者感念長照機構無微不至的照顧，想直接把土地捐贈給機構使用，卻又擔心需負擔大額土地增值稅，桃園稅務局提醒，捐贈土地的土地增值稅納稅義務人為受贈人，且私人土地捐贈供長期照顧機構使用，可免徵土地增值稅。

稅務局表示，捐贈土地之土地增值稅納稅義務人為受贈人，並非土地所有權人，私人土地如果要捐贈供長期照顧機構使用，可免徵土地增值稅，但須符合以下三大要件。

稅務局指出，第一，受贈者必須為社會福利事業，也就是依法經主管機關許可設立的財團法人，依據長期照顧服務法及相關法規經直轄市、縣（市）主管機關許可設立的社區式、機構住宿式及綜合式服務類長照機構。

稅務局說，第二，法人章程載明法人解散時，剩下的財產歸屬當地地方政府所有；第三，捐贈人未以任何方式取得所捐贈土地的利益。

稅務局提醒，經核准免稅後，稽徵機關會依規定每年辦理清查，經清查不符規定者，如土地未按捐贈目的使用、違反各該事業設立宗旨或土地收益未全部用於長照機構，甚至是捐贈人有取得利益，除追補應納的土地增值稅外，並處應納稅額兩倍以下罰鍰。

另外，若符合以下條件也可免徵土增稅，包括各級政府出售或依法贈與的公有土地、各級政府受贈的私有土地、因繼承而移轉之土地、私人捐贈供興辦社會福利事業或依法設立私立學校使用的土地、被徵收的土地。