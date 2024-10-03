房地騰空待售 仍可適用優稅

土地所有權移轉時，漲價部分要課土地增值稅。台中稅務局提醒，實務上常遇到，所有權人騰空房地等出售，該期間遷出戶籍，導致簽訂買賣契約時，因戶籍不在該處而無法使用自用稅率計價，考量到執行困難，因此遷出戶籍到賣出房屋未滿一年，仍可適用優稅。

土增稅依據持有時間、漲價倍數，稅率分成20%至40%三種級距，但若符合自用住宅條件，即可按照自用的10%優惠稅率計算。自用條件包括地上房屋所有權人為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有；已完成戶籍登記；出售一年內未出租或供營業使用；自用住宅建築完成未滿一年，房屋的評定現值必須是房屋基地公告現值的10%以上；都市土地未超過3公畝（約 90.75坪），非都市土地未超過7公畝（211.75坪）。

若遷出戶籍距出售期間未滿一年，且該自用住宅用地在出售前一年內無出租或供營業使用，仍可適用自用住宅用地稅率課徵土增稅。