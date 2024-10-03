公司歇業報稅 四個注意

公司營業情況不佳，無法繼續經營，營利事業所得稅如何申報？國稅局提醒，應注意四件事情，第一、辦理稅籍註銷；第二、以貨物來抵償債務，視為銷售須開立發票，繳交營業稅；第三、應在解散、廢止或轉讓日起45日內辦理決算申報；第四，清算完結日30日內辦理清算。

公司因故自行解散或廢止營業時，國稅局表示，首先，公司解散、廢止、轉讓或與其他營業人合併時，營業人應在主管機關核准解散日起15日內，向主管稽徵機關稅捐處，申請註銷營業登記。

公司解散、廢止、合併注意事項 圖／經濟日報提供

第二，營業人以貨物抵償債務視同銷售，國稅局解釋，依營業稅法規定，營業人解散或廢止營業時所餘存的貨物，或將貨物抵償債務、分配與股東或出資人者，視同銷售貨物，因此，當營業人將貨物所有權移轉與他人，無論取得價金、抵償債務等，都視為銷售貨物，應該按時價開立統一發票，時價是指當地同時期銷售貨物的市場價格，並報繳營業稅。

國稅局舉例，甲公司為家電經銷商，因經營不善，積欠裝潢公司裝修款，裝潢公司多次催討不到，聲稱要進行法律程序，甲公司便同意以時價200萬元的家電商品抵償所欠債務，因此當甲公司發貨時，應開立統一發票交付裝潢公司。

國稅局官員說，經核定使用統一發票的營業人如不再營業，卻銷售貨物或勞務時，應向國稅局申請購買統一發票，依規定開立發票並報繳營業稅，營業人若未開立統一發票，在未經檢舉前，自動補報及補繳所漏稅額，可加計利息免予處罰。

第三，營利事業在年度中解散，應在解散日起45日內辦理決算申報。

第四，至於清算期間的清算所得，應在清算結束之日起30日內，依照申報當年度所適用的營所稅稅率，自行計算繳納。

國稅局官員補充說明，所謂的「清算期間」期限計算方式分成兩種，如果是公司組織，則依《公司法》規定；不屬於公司組織，則自解散日起三個月為清算期間。