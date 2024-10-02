他收到老家「出租通知」被追稅 納保官找出關鍵免繳了

台北市稅捐處分享，老李（化名）在大同區有房地，原來按照自用稅率課徵房屋稅、自用住宅用地稅率課徵地價稅，但突然收到房屋2016年3月起出租作住家使用，被要求補徵2016年到2021年的差額房屋稅及價稅，但他明明就自住並無出租，最終尋求納保官協助，才解開誤會，最終也不須多繳稅了。

老李收到公文指，該房屋2016年3月1日起出租作為住家使用，因此必須按2016年3月起，按照非自住的其他住家用課徵2.4%房屋稅、2017年起按一般用地稅率千分之10課徵地價稅，並補徵2017年至2021年的差額房屋稅及地價稅。

稅捐處指出，老李收到公文後，相當不解，因為自己就住在家裡，從以前到現在也都沒有出租給別人使用，為何會被認定為出租使用，正巧隔幾天參加一場稅務宣導活動，得知若有稅捐爭議可以尋求納保官協助。

稅捐處說，老李隔天就趕緊稅捐機關尋求納保官協助，納保官經查詢後，發現承租者是一家公司，立刻聯想到有可能是房屋稅籍填寫錯誤導致的烏龍，因此趕緊查詢公司實際地址，經查核後，果然該公司申報扣繳地址與房屋稅籍地址確實不同，最終也還給老李一個清白。

稅捐處表示，經過調查後，撤銷老李應該補徵的房屋稅及地價稅，並恢復自用稅率核課，這才讓老李心中的大石頭終於落下。