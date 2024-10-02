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颱風災損 九大稅目可減免

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
強烈颱風山陀兒來勢洶洶，民眾別忘做好防災準備，以降低災害損失。 記者鄭惠仁／攝影
強烈颱風山陀兒來勢洶洶，民眾別忘做好防災準備，以降低災害損失。 記者鄭惠仁／攝影

強烈颱風山陀兒來勢洶洶，民眾別忘做好防災準備，以降低災害損失。財政部提醒，若不幸遇災損，記得拍照存證，事後可檢附相關證明文件申請綜所稅、營所稅、房屋稅等九大稅目減免，已要求稅捐稽徵機關從寬、從速、從簡原則辦理。

颱風山陀兒襲台，財政部提醒，民眾若不幸遇到災損，要先拍照存證，稅捐稽徵機關將積極協助受災地區的納稅義務人申請各項稅捐減免，共有九大稅目可以申請。

災害損失稅捐減免
災害損失稅捐減免

根據財政部「災害損失稅捐減免一覽表」，提供減免的稅目包括綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅。

綜所稅部分，民眾必須填報個人災害損失申報（核定）表，且必須在災害發生後30日內申報；營所稅部分，企業可在災害發生後30天內，填具營利事業原物料、商品變質報廢或災害申請書，或營利事業固定資產及設備報廢或災害申請書，向國稅局申請災損。

營業稅則是填報小規模營業人扣除未營業日數申請書，在發生災害之後立即申請；房屋稅部分，民眾若遇到房屋損毀達三成以上，即可填寫房屋災害損失稅捐減免申請書，在房屋稅開徵40日前，也就是每年3月22日，或災害發生日起30日內申請。

而土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用，也可申請減免地價稅，也必須把握災害發生30日內申請；使用牌照稅，則是汽車、機車（151cc以上）可填報災害損失減免，要在災害發生一個月內申請。

財政部補充，依稅捐稽徵法規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由，或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐，可於規定納稅期間內，依財政部訂定的「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期最長12個月，最長可分36期。

房屋稅 災損 財政部

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