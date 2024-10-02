雲端發票專屬獎 加開50萬組

財政部賦稅署昨（1）日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎共開出17張，200萬元特獎共15張，其中一張來自外送平台foodpanda的4元平台費發票，就中千萬大獎。

財政部賦稅署署長宋秀玲表示，在評估今年統一發票給獎經費執行情形後，規劃今年9-12月期將加開50萬組雲端發票專屬獎500元獎，也就是在現行特別獎及特獎各一組、頭獎至六獎各三組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組及800元獎10萬組，雲端發票專屬獎500元獎將增加為245萬組。

經統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有109位，獎金合計超過2億1,540萬元，對中其他獎項的獎金達25億7,478萬餘元，而109位中獎得主，有76位使用載具儲存雲端發票。

從最新的1,000萬元特別獎中獎清冊來看，超商發票仍是大宗，七名在超商購物的民眾幸運中得千萬大獎。