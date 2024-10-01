颱風襲來 財部提供進出口商關稅及國有地租減免

颱風山陀兒將來襲，財政部關務署表示，已請各關從寬、從速提供受災進出口商等減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關，及受損保稅物品除帳等6大協助措施。同時，國產署將協助受災地區的國有土地承租人辦理租金減免及重建家園相關措施。

強烈颱風山陀兒來襲，氣象署預估山陀兒可能在未遭受地形破壞情況下，直撲台灣西南部，當地可能出現17級強陣風。

關務署表示，因應颱風山陀兒來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災進出口商等6大協助措施，包含進口貨物受損免稅、救難物資免稅通關、救濟物資先行通關後補文件、原料沖退稅期限可展延，以及各關機動成立救災物資快速通關單一窗口，以利救災物資快速通關。

同時，關務署指出，海關監管保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、免稅商店、離島免稅購物商店、科學園區、科技產業園區、農業科技園區業者及自由貿易港區事業，保稅貨物若遭受災害而致損毀，可依法申請核實除帳。

此外，國產署為協助受到颱風山陀兒災害影響的國有土地承租戶，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處主動採行3大措施。

國產署表示，首先，提供出租資料洽請轄區鄉、鎮、市、區公所提供災歉名冊（含議定減免租金的成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養殖地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。

第二，國產署指出，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。第三，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳，及占用戶使用補償金追收作業。