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藍營提案當沖降稅延長5年 財部：3年較有彈性

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

立法院財委會2日將審查當沖降稅相關修法條文，對藍營提案建議延長5年，財政部正式回應，認為考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟如美國經濟情勢未明等，延長當沖降稅措施3年，較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。

當沖降稅將於2024年底落日，財政部已提出修法版本，建議延長三年至2027年，但國民黨立委羅明才等人也針對當沖降稅延長提出對案，認為應延長五年至2029年底。

為提升我國股票市場成交量能及流動性，帶動其他投資人投入市場意願，證券交易稅條例第2條之2規定，自2017年4月28日起至2024年12月31日止同一證券商受託買賣或自2018年4月28日起至2024年12月31日止證券商自行買賣現股當日沖銷交易，其證券交易稅稅率由3‰調降至1.5‰。

財政部表示，參據金管會意見，當沖降稅措施2017年4月28日實施以來成效符合預期目標，可降低投資人交易成本，維持證券市場流動性，並帶動整體資本市場活絡。考量當沖降稅措施將於2024年12月31日屆期，且證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，為促進證券市場持續發展及降低市場不確定性，當沖降稅措施有繼續延長適用期間必要，與金管會達成共識，延長3年至2027年12月31日。

針對立委羅明才等20人提案延長當沖降稅措施5年部分，財政部解釋，目前我國上市（櫃）公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性均已獲得大幅改善，延長年限不宜較前更長，而前三次分別為1年、3年8個月、3年。

同時，考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟如美國經濟情勢未明等，延長當沖降稅措施3年，較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。

財政部

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