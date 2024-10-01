財部：當沖降稅延長3年 較能即時因應資本市場變化

立委提案當沖降稅展延5年，財政部表示，當沖降稅實施以來，台股交易制度及流動性已大幅改善，考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟情勢未明，延長3年較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。

立法院財委會明天擬審查攸關當沖降稅展延的「證券交易稅條例」修正草案，行政院提出版本為延長3年、至2027年底，另有立委提案展延5年。

根據今天出爐的財政部書面報告，財政部表示，目前台灣上市櫃公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性，均已獲得大幅改善，因此延長年限不宜較前3次實施或展延的期間（分別為1年、3年8個月、3年）更長。

財政部指出，考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟情勢未明等，延長當沖降稅措施3年，較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。

為提升台股成交量能及流動性，台灣實施現股當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早於2017年4月28日上路，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠將在今年12月31日屆期。

財政部表示，考量當沖降稅措施將於今年12月31日屆期，且證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，為促進證券市場持續發展，及降低市場不確定性，當沖降稅措施有繼續延長適用期間必要，因此與金管會達成共識，延長此措施3年、至2027年12月31日。